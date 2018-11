Facebook

Alltagsutensilien und bunte Stoffe fungierten als Requisiten © Simone Rendl

Drei Kinder fahren mit einem Auto und zucken unkontrolliert mit Armen und Beinen. Die umstehenden Zeugen lachen in sich hinein. Was sich nach dem Beginn eines schlechten Scherzes anhört, ist in Wahrheit das Theaterlabor der zweiten Klasse der NMS Stallhofen. Einen Vormittag lang schlüpfen die Schüler gemeinsam mit Theaterpädagogin und Schauspielerin Sabine Aigner in ganz neue Rollen. So werden aus elfjährigen Kindern in Improvisationsübungen schnell gebisslose Greise und vergessliche Patienten, die ihre Kontaktlinsen verloren haben.

Gelächter dominiert den dreistündigen Workshop, den Bibliotheksleiterin Brigitte Sturm gemeinsam mit Lehrerin Natalie Holzner im Rahmen einer Projektwoche organisiert hat. „Wir legen unseren Fokus derzeit stark auf die Leseförderung und da wir im Frühjahr mit den Kindern in der Schule ein Musical aufführen, hat sich diese Kombination mit einem Theaterlabor sehr gut angeboten“, erklärt Holzner.