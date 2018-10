Auf der Gaberlstraße kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Pkw krachte frontal in einen Traktor, dabei wurde die Autolenkerin schwer verletzt. Der Fahrer des Traktors, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg, blieb hingegen unverletzt.

Die Lenkerin wurde schwer verletzt, sie musste aus dem Unfallwrack gerettet werden © Kapellari/Rotes Kreuzs

Dramatische Rettungsaktion auf der B77, der Gaberlstraße: Mittwoch am späten Nachmittag kollidierten ein Pkw und ein Traktor mit Anhänger frontal. Dabei wurde die Autolenkerin, eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Voitsberg, in ihrem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde schwer verletzt. Der 21-jährige Traktorlenker, der aus dem Bezirk Deutschlandsberg stammt und in Richtung Salla unterwegs war, blieb hingegen unverletzt.

