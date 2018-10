Verkehrsunfall in Rosental an der Kainach: Auf der B 70 stießen zwei Pkw an einer Kreuzung zusammen. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.

Blechschaden: Auffahrunfall in Rosental © FF Rosental

Mittwoch am Vormittag hat es in Rosental auf der B 70 ordentlich gekracht: Zwei Pkw sind im Gemeindegebiet an einer Kreuzung aufgefahren. Verletzt wurden ersten Informationen keine der Lenkerinnen, die in Fahrrichtung Köflach unterwegs waren.