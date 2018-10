In den Unfall waren drei Pkw verwickelt. Sechs Personen, darunter eine im neunten Monat schwangere Frau, wurden verletzt.

Sujetbild © Jürgen Fuchs

Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg war am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 70 in Richtung Graz unterwegs. Im Ortsgebiet von St. Johann ob Hohenburg musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der unmittelbar hinter ihr fahrende 63-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung hielt seinen Pkw ebenfalls an.