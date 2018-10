Das erste "Immobilienforum Lipizzanerheimat" findet am 18. Oktober um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Einkaufszentrum WEZ statt. Experten stehen Rede und Antwort zu allen brennenden Fragen rund um Immobilienerwerb, Finanzierung und vieles mehr.

Makler, Notare, Bauträger und Bankexperten beantworten alle Fragen zum Thema Immobilien © Robert Cescutti

Eine in der Region völlig neue Veranstaltungsreihe hebt Immobilienmakler Walter Ofner am Donnerstag, dem 18. Oktober, um 19 Uhr im WEZ in Bärnbach aus der Taufe. Mit Bauträgern, Notaren und Bankvertretern informiert er im Rahmen des ersten „Immobilienforums Lipizzanerheimat“ über sämtliche Fragen rund um Wohnen und Eigenheim.

