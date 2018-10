Facebook

Die sportlichen Schüler begeisterten bei der Jubiläumsfeier mit akrobatischen Einlagen © Eva Steinhauser

Die Neue Mittelschule Voitsberg feierte am Freitag, den 28. September, gleich drei Jubiläen und die Neueröffnung der umgebauten Halle. Direktor Gerhard Zotter zeigte den zahlreichen Gästen anhand eines abwechslungsreichen und spannenden Programms, was gelebte Projektkultur an der Schule bedeutet: Musik-, Theater- und Akrobatikbeiträge von Schülern untermalten den Abend kurzweilig.