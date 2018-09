Die Papier- und Buchhandlung Zeltner in der Köflacher Innenstadt lädt zu einem Stadtrundgang ein, um das 90-jährige Jubiläum zu feiern.

Thelma Schille hat die Buchhandlung im Jahr 2000 übernommen © Karl Mayer

Auf 90 Jahre kann die Papier- und Buchhandlung Zeltner in Köflach zurückblicken. Gegründet 1928 vom späteren Bürgermeister der Stadt Köflach, Franz Giselher Zeltner, blieb das Unternehmen stets in der Familie: Ab 1972 führte dessen Tochter Gislint Schille das Geschäft weiter, 2000 übernahm Schwiegertochter Thelma Schille den Familienbetrieb, der all die Jahre seine Unterkunft im sogenannten Urayhaus hatte.