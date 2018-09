Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Lasnik, Bernd Osprian und Andreas Albrecher © Andrea Kratzer

Was in vielen Museen ein Wunschtraum wäre, ist in Bärnbach Wirklichkeit: Werke von bekannten Künstlern wie Friedensreich Hundertwasser, Ernst Fuchs, Friedrich Ehrbar, Robert Zeppel-Sperl, Gustav Troger, Klaus Kada oder Franz Weiß, um nur einige zu nennen, sind in einer Freiluftgalerie vereint. Kürzlich wurde im Stadtpark zur Eröffnung des Leader-Projektes Kunst- und Kulturpfad geladen.

Konzept

„Wir haben diese Objekte zusammengefasst“, meinte Bürgermeister Bernd Osprian. Der Historiker Ernst Lasnik, der die Idee und das Konzept lieferte, nahm die Gäste, darunter EU-Regionalmanagerin Elfriede Pfeifenberger, Vertreter aus Bärnbach und Nachbargemeinden wie Engelbert Köppel, Kurt Christof und Franz Sachernegg, die Künstlerin Regina Uedl, Markus Poppe und Doris Marka (Stölzle Glasgroup) und Heimo Kos (Creativ Media) mit auf einen Fußmarsch entlang der Kunstschätze.

Fußabdrücke

Verbunden ist der ein Kilometer lange Pfad durch Edelstahlpflastersteine und Fußabdrücke. Kulturreferent Andreas Albrecher war für die operative Umsetzung zuständig.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.