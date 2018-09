Seit dieser Woche logieren die ersten Gäste im „Bed + Breakfast“ in der Glashütte Stölzle in Bärnbach. 250 Gäste kommen am 20. September zur offiziellen Feier.

Markus Poppe vor dem Eingang zur Glashütte Bärnbach © Andrea Kratzer

Es ist ein richtiges Schmuckkästchen geworden: Das „Bed + Breakfast“ in der Glashütte Stölzle Bärnbach. „Wir bieten sieben Standard-, zwei Comfort- und ein Superior-Zimmer an, wobei in den höheren Kategorien Zusatzbetten möglich sind. Und Kinder, die im Doppelbett der Erwachsenen schlafen, sind gratis“, schildert Markus Poppe von der CAG-Holding. Die Luxusherberge, die mitten im Glaspalast entstanden ist, wurde in Rekordzeit fertig: „Vorigen Oktober gab Eigentümer Cornelius Grupp das Startzeichen. Unser Ziel lautete, keine zusätzlichen Gebäude zu errichten, sondern die bestehenden zu adaptieren“, sagt Poppe. Buchungen sind nur online möglich (Details unter www.glashuette-bb.at).

Schlüsselkarte

Gäste – als Zielgruppe werden Geschäftsreisende, aber auch Touristen angesprochen – bekommen bei der Reservierung einen Code, mit dem sie die Pforten des Parkplatzes vor der Kunstfabrik und den Haupteingang der Unterkunft öffnen können. „Im Vorraum befindet sich der modernste Check-in-Automat, den es momentan gibt“, schwärmt Poppe über die einfache Handhabung. "Nach Eingabe der Daten und Bezahlung der Kosten bekommt der Gast die Schlüsselkarte und die Rechnung“, meint Poppe. Ab 15 Uhr können die gebuchten Zimmer bezogen werden. „Während der Geschäftszeiten kann bei Bedarf im Glasmuseum Hilfe geholt werden. Außerhalb dieser Zeiten steht ein Notfalltelefon zur Verfügung, falls jemand Unterstützung beim Einchecken braucht“, so Poppe.

Ein opulentes Frühstücksbuffet ist im Preis inbegriffen, die Zubereitung erfolgt über das Kantinenteam von Stölzle Oberglas in Köflach. Das zerbrechliche Material zieht sich übrigens wie ein „gläserner“ Faden durch das Haus. Von den Gängen und von den Frühstücksräumen genießen die Gäste Einblick ins Museum und die Verkaufsräumlichkeiten. „Der Eintritt in die Ausstellung ist ebenfalls inbegriffen.“ Neu ist auch eine Dachterrasse mit Ausblick auf die Lipizzanerheimat.

