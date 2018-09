Umsetzung oder Abbruch der Planungen? Bürgermeister Johann Feichter will nach Jahrzehnten endlich eine Entscheidung im Streit um den Hochwasserschutz in Krottendorf. Den führen jene Anrainer, die Grund abtreten müssten, und die Gemeindepolitik.

In Krottendorf wird über den Bau eines Hochwasserschutzdammes entlang der Kainach debattiert © Raphael Ofner

Es soll der (vorerst) letzte Anlauf sein. Seit Jahrzehnten wird in Krottendorf-Gaisfeld über das Thema Hochwasserschutz gestritten, nun will Bürgermeister Johann Feichter Nägel mit Köpfen machen. „Entweder wir können uns einigen oder es gibt eben keinen Hochwasserschutz.“ Geplant ist ein acht bis zehn Meter breiter und circa eineinhalb Meter hoher Damm, der entlang des rechten Kainachufers von der ehemaligen Wehranlage bis zur Billa-Filiale in Krottendorf verlaufen soll.