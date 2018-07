18 Feuerwehrkameraden standen Freitagabend in Voitsberg bei einem Küchenbrand im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr, Rotes Kreuz und die Polizei standen Freitagabend im Einsatz © Walter Ninaus/FF Voitsberg

Die Feuerwehren Voitsberg und Krems standen Freitagabend im Einsatz, um in Voitsberg einen Küchenbrand zu löschen. Als die "Florianis" am Brandort eintrafen, hatten die Kollegen des Roten Kreuz die Pfanne mit dem verbrannte Kochgut bereits vom Herd entfernt. Die Feuerwehrkameraden mussten also nur noch die Wohnung mithilfe eines Drucklüfters belüften.