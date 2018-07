Interessierte können sich telefonisch unter Tel. 0680/20 66 057, per Email an tierheimfranziskus@gmx.at oder via Facebook melden oder in den Öffnungszeiten persönlich im Tierheim vorbeischauen. Die Adresse lautet: Franziskusweg 1 in Rosental.

Die Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr,

Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 12 Uhr,

Mittwoch ist Ruhetag.