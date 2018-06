Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Florianis" mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchführen © FF Ligist

Am Mittwochvormittag war in Ligist ein älterer VW Bus auf einer Probefahrt unterwegs - bis das Fahrzeug auf der Grabenstraße in Unterwald (Gemeinde Ligist) aus unbekannter Ursache Feuer fing. Zwei Ersthelfern gelang es,so schildert die Feuerwehr Ligist, den Brand mithilfe eines Handfeuerlöschers zu bekämpfen. So konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.