Rund 1500 Zuschauer verfolgten am späten Samstagnachmittag das Benefizspiel zwischen dem ASK Voitsberg und Sturm Graz. In der 90. Minute gelang den Gästen aus Graz das Siegestor zum 3:2.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 1500 Zuschauer kamen zum Benefizspiel zwischen dem ASK Voitsberg und Sturm Graz © Robert Cescutti

"Wenn Sturm 3:1 gewinnt", sagt Arne Haller aus Bärnbach, „dann muss ich morgen das Frühstück herrichten.“ Das hat der Siebenjährige so mit seinem Vater Manuel vereinbart. Bleibt es hingegen beim Pausenstand von 1:1, muss sich Manuel Haller in die Küche stellen. Dabei, verrät Arne, sei er gar kein Sturm-Fan. „Das ist mein Bruder Lorenz. Ich bin Rapid-Fan, aber heute halte ich zu Sturm“, erzählt der Bursche.

Freiwillige Spende

Die große Mehrheit der 1500 Zuschauer, die sich gestern im Voitsberger Fußballstadion eingefunden haben, war mit Sicherheit den Grazern zugetan. Denn der ASK Voitsberg lud den amtierenden Vizemeister und Cup-Sieger zu einem Benefizspiel ein. „Wir haben zwei Boxen für freiwillige Spenden aufgebaut“, schildert Hans Joachim Waldhaus, Obmann der Voitsberger, „der Erlös geht an eine Familie aus Voitsberg, in der es einen Todesfall gegeben hat.“ Benefizspiel: Der ASK Voitsberg empfängt den SK Sturm Graz Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti Robert Cescutti 1/35

Bei freiem Eintritt warten die Gastgeber mit einem wahren Fußballfest auf: Die Imbissbuden brummen, aus den Lautsprechern schallt Musik. Die Haupttribüne ist schon eine halbe Stunde vor Ankick randvoll, Hunderte weitere Zuschauer säumen das Spielfeld: Sie stehen oder sitzen in der Wiese, um ja einen guten Blick auf den Rasen zu erhaschen. Lisa Schreiner aus Attendorf bei Lieboch ist eine davon. „Viele Leute sind gekommen“, freut sie sich, "ich halte heute zu Sturm."

Autogramme gab es auch nach Spielende

Die Grazer Spieler sind eindeutig die Hauptattraktion: Kinder und Jugendliche umringen sie, um Selfies und Autogramme zu ergattern. Bei Kerstin Lukanc aus Voitsberg und Denise Gerlaz aus Kalsdorf ist es ein Foto mit Verteidiger Lukas Spendlhofer geworden. „Wir gehen oft in Graz ins Stadion“, sagen die beiden. Wer gewinnt? „Sturm! Ganz sicher.“

Voitsberg trifft zur Führung

Die erste Chance im Spiel gehört aber den Gastgebern aus der Weststeiermark – doch der Ball geht an die Latte. Die Menge klatscht – nur um Minuten später in lauten Jubel auszubrechen: Daniel Brauneis trifft für die Voitsberger zur 1:0-Führung. Auch Kurt Friedl aus Köflach klatscht. „Mein Sohn Fabian wollte unbedingt her, um die Sturm-Spieler hautnah zu erleben“, erklärt er. Da gleicht Lukas Fadinger augenblicklich zum 1:1 für Sturm Graz aus. Das ist auch der Pausenstand.

ASK Voitsberg vs. Sturm Graz

Spieldaten ASK Voitsberg - Sturm Graz 2:3 (1:1)

Sportplatz Voitsberg, 23. Juni 2018, 17:00 Uhr, 1.500 Zuschauer Tore: 1:0 Brauneis (18. Minute), 1:1 Fadinger (20.), 1:2 Lema (77.), 2:2 Repitsch (81.), 2:3 Avlonitis (90.)

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Katharina Siuka Redakteurin Mehr von Katharina Siuka

Nach 90 Minuten prangt aber ein 3:2-Sieg für den Bundesligisten auf der Anzeigetafel. Manuel Haller muss heute also doch nicht das Frühstück richten, Sohn Arne ebenso nicht. In der letzten Spielminute hat Anastasios Avlonitis für Sturm Graz das Siegestor geschossen. „Es war schön, Sturm fast ein Haxl zu stellen“, schmunzelt der Voitsberger Spieler Gernot Kraut.