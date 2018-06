Steirer helfen Steirern Schnuppern im Studio von „Was gibt es Neues?“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was gibt es Neues? Probesitzen auf Oliver Baiers Sessel © Robert Cescutti

"Wie soll ich anfangen, wenn ich Kabaretts schreiben möchte?", will Anja Grinschgl von ihren Vorbildern Leo Lukas und Clemens Maria Schreiner im Gastgarten des hoch gelegenen „Café Ober“ in Wien wissen. Die 20-Jährige aus Weinitzen studiert in Wien Theater, Film und Medienwissenschaften und will gemeinsam mit ihrer Freundin selbst Programme schreiben und auf die Kleinkunstbühnen bringen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.