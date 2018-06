Am Mittwoch, dem 20. Juni, kam es im Keller eines großen Industriebes in der Grazer Vorstadt zu einem Wasserrohrbruch. Rund 50.000 Liter Wasser mussten abgepumpt werden.

Rund 50.000 Liter Wasser traten bei dem Wasserrohrbrauch aus © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Nach einem Rohrbruch der Wasserleitung im Keller eines großen Industriebetriebes in der Grazer Vorstadt in Voitsberg kam es am Mittwoch, dem 20. Juni, zu einer Überflutung des Kellers. In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte der FF Voitsberg alarmiert. D