Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kulturverein Söding sorgt vor der Premiere von "Der Bauer als Millionär" mit Vidoes im Internet für Lacher © Kulturverein Söding

Das kann ja heiter werden - im wahrsten Sinne des Wortes! Denn die Mitglieder des Kulturvereines Söding laden am 15. Juni zur Premiere des heurigen Stücks "Ein Bauer als Millionär", die erstmals im Schloss Söding stattfinden wird. Bisher war die Theatergruppe stets im Veranstaltungszentrum in Söding aufgetreten.

Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Besucher bei den Auftritten am 15., 17., 22., 23., 24. und 29. Juni sowie am 1., 6. und 8. Juli, geben die Darsteller in kurzen Videos auf der Facebook-Seite des Kulturvereines Söding. Dort präsentieren die Theatermitglieder die Figuren und ihre tollen Kostüme kurz präsentiert.

Für Lacher sorgt auch Peter Kohlbacher, Vizebürgermeister von Söding-St. Johann, der als Zauberer Bustorius mit ungarischem Akzent die Lachmuskeln strapaziert.

Karten für die Vorstellungen können unter Telefonnummer 0664-530 50 77 reserviert werden.