ORF-Dokumentation"Die Zukunftsmacher" der steirischen Industrie

Eine Stallhofener Familie spielt eine Hauptrolle in der Produktion von Thomas Weber, die am Sonntag, dem 13. Mai, in ORF 2 ausgestrahlt wird.

Einen halben Tag lang wurde bei der Familie Poppe-Nestler gedreht © ORF/Weber

"Ich kenne Thomas Weber schon lange, weil unsere Mütter Jungendfreundinnen sind. Deshalb machen wir hin und wieder bei solchen Produktionen mit“, schildert Christina Poppe-Nestler, wie es dazu kam, dass bei ihrer Familie in Stallhofen Dreharbeiten für den ORF stattfanden. Sie, Gatte Markus und die beiden Töchter Caroline (5) und Marlene (10) sind am Sonntag, dem 13. Mai, in der TV-Dokumentation die „Die Zukunftsmacher“ um 18.25 Uhr in ORF 2 zu sehen.

