Anmeldungen für den Volkslauf "Bärnbach in Bewegung" am 16. Juni sind möglich. Sonntags werden regelmäßig Lauftreffs mit fachmännischer Betreuung angeboten.

Die Bärnbacher Veranstaltung soll Jung und Alt in Bewegung bringen © Andrea Kratzer

"Unsere Prospekte sind fertig. Wir hoffen, dass sich die Teilnehmer rasch für ,Bärnbach in Bewegung‘ anmelden, damit wir für alle die Laufleibchen in der richtigen Größe bestellen können“, sagt Kulturreferent Andreas Albrecher von der Stadtgemeinde Bärnbach, die zum zweiten Mal zum Volkslauf lädt.

Anmeldeformular

„Diesmal aber schon am 16. Juni und nicht wie im Vorjahr in der Ferienzeit. Daher rechnen wir mit mehr Andrang“, so Albrecher. Online sind Registrierungen auf der Homepage der Stadtgemeinde (www.baernbach.at) möglich, in den Sparkassen und Raiffeisenbanken der Städte Bärnbach, Voitsberg und Köflach liegen die Laufbroschüren mit dem Anmeldeformular ebenfalls auf.

Bärnbach in Bewegung



Gestartet werden die Bewerbe (Hopsi-, Bambini-, Kinder-, Familien- und Volkslauf sowie der Nordic Walking-Bewerb) ab 9 Uhr im Bärnbacher Stadtpark. Die Jüngsten im Kindergartenalter haben eine Strecke von 200 Meter zu absolvieren, der Familienlauf führt auf eine 3,7 Kilometer lange Strecke, während die Volksläufer und Nordic Walker 7,5 Kilometer bewältigen müssen.

Bernd Osprian und Andreas Albrecher laden zum Volkslauf Foto © Andrea Kratzer

Im Bärnbacher Stadtpark trainieren die ersten Eifrigen seit Kurzem jeweils sonntags um 9 Uhr unter fachkundiger Anleitung bei den kostenlosen Lauftreffs. Uhnter anderem gibt Armin Hrassnig von Well West Tipps fürs Aufwärmen und Laufen. "Das erste Feedback ist gut. Wir hoffen, dass noch viele zum Treff kommen. Gemeinsam in der Gruppe macht das Training mehr Spaß", ist Albrecher überzeugt.

