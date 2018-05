Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag vor dem Bundesschulzentrum in Voitsberg ereignet. Ein Schüler (17) wollte das Schulgelände auf dem Moped verlassen, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Großaufgebot der Einsatzkräfte vor dem Bundesschulzentrum in Voitsberg © Katharina Siuka

Gegen 14.20 Uhr kam es beim Bundesschulzentrum in der Franz-Jonas-Straße in Voitsberg zu dem Unfall. Laut ersten Informationen war im Nahebereich des Eingangs zur Handelsakademie (HAK) ein Mopedlenker in eine Menschengruppe gefahren.

Allerdings stellte sich der Unfall Stunden später als wesentlich glimpflicher heraus: Ein Schüler (17) wollte gerade auf seinem Moped das Schulgelände verlassen, prallte aber gegen einen Randstein.

Der Bursche verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fiel herunter, dabei wurde er leicht verletzt. Das führerlose Moped rollte auf dem Gehsteig weiter und streifte eine Schülerin (16). Das Mädchen wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die Beiden Jugendlichen wurden notärztlich versorgt und anschließend in die Universitätsklinik nach Graz gebracht.

Aufgrund der Erstinformation war frelich Großalarm ausgelöst worden: "Wir sind von einem Großeinsatz ausgegangen, heutzutage malt man sich ja gleich das Schlimmste aus", schildert Walter Ninaus von der Feuerwehr Voitsberg.

