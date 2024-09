Mit Baubeginn im Dezember 2022 hat die ÖWG Wohnbau ein Wohnprojekt in Ligist realisiert. Zwei dreigeschossige und ein zweigeschossiges Gebäude wurden in solider Massivbauweise errichtet. Nach 21 Monaten konnte das Bauprojekt nun erfolgreich abgeschlossen werden. „Die Übergabe dieser 18 landesgeförderten Wohnungen ist für uns ein wichtiger Schritt, um den Bedarf an hochwertigem Wohnraum in Ligist zu decken. Wie wichtig dieser ist, zeigt sich auch daran, dass bereits alle Wohnungen vergeben sind“, freut sich Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau.

Feierliche Wohnungsübergabe in Ligist mit LAbg. Erwin Dirnberger, Bgm. Roman Neumann, 2. Vizebgm. Günther Queder, Pfarrer Martin Trummler und Claus Puchner (Leiter Kundencenter ÖWG Wohnbau) © ÖWG Wohnbau

Die neuen Häuser befinden sich in zentraler und ruhiger Lage in der Marktgemeinde. Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer, sind zwischen 50 und 89 Quadratmeter groß und haben alle einen Balkon oder eine Terrasse mit Gartenfläche. Alle Wohnungen sind mit Einbauküchen inklusive Elektrogeräten ausgestattet. Überdachte Parkflächen sowie Besucherparkplätze sind ebenfalls vorhanden.

94 Wohnungen seit 1967 in Ligist

Insgesamt verfügen die 18 neuen Wohnungen in Ligist über eine Gesamtnutzfläche von 1.337,05 Quadratmetern. ÖWG Wohnbau hat in der Gemeinde Ligist von 1967 bis 2024 insgesamt 94 Wohnungen errichtet.

Bei der feierlichen Übergabe waren Landtagsabgeordneter Erwin Dirnberger, Bürgermeister Roman Neumann, 2. Vizebürgermeister Günther Queder und Pfarrer Martin Trummler dabei.