In Bärnbach wurde in einer Zeltstadt zwei Tage lang getanzt, gesungen und gefeiert

Als Zeichen für die Freundschaft der Steiermark mit Slowenien und Italien wird das Freundschaftsfest in Bärnbach gefeiert. Am Wochenende gab es in der weststeirischen Stadt wieder zahlreiche Auftritte von Tanz- und Musikgruppen im Zeichen der Völkerverständigung.