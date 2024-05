Anlässlich der bevorstehenden Europawahl tourten die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner, und die steirische Spitzenkandidatin für die Europawahl, Elisabeth Grossmann, am Dienstag durch die Weststeiermark. Nach einer Station in Deutschlandsberg waren sie auch in Ligist zu Gast, wo sie mit Bürgermeistern und Gemeinderäten über die sozialdemokratischen Ziele für Europa und deren Bedeutung für die Region sprachen.