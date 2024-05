Der Mamiladen lädt zur großen Messe in die Stadtsäle

Josefine Puntigam eröffnete 2019 den Mamiladen in Voitsberg. Aktuell bereitet sie ihre dritte große Baby- und Familienmesse am 5. Mai in Voitsberg vor. Danach soll die Übergabe ihres Geschäfts in Voitsberg abgewickelt werden.