Traditionell veranstaltet die Sozialdemokratie am Tag der Abeit – dem 1. Mai – Kundgebungen und Mai-Aufmärsche im gesamten Land. So auch im Bezirk Voitsberg, wo am Mittwoch zu fünf Veranstaltungen geladen wird. Den Auftakt macht schon am Dienstagnachmittag die SPÖ in Köflach, wo ab 17 Uhr im Gasthaus Pötscher zum „Meet and Greet“ mit Landesrätin Ursula Lackner und der neuen Ortsparteivorsitzenden Gabriele Gschiel geladen wird. Um 17.30 gibt es auch ein Treffen vor dem Gemeindeamt Rosental, wo ebenfalls Lackner als Rednerin auftreten wird.