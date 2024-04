Eigentlich seien die Freiheitlichen die ersten gewesen, die den EU-Beitritt Österreichs gefordert haben, mittlerweile hat die Partei eine klare Kehrtwende hin zu einer EU-kritischen Haltung vollzogen: „Wir sind EU-kritisch, aber nicht europafeindlich“, stellt FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek klar. Allerdings habe es in den letzten Jahren viele Fehlentwicklungen in der Europäischen Union gegeben, so die Freiheitlichen bei ihrem regionalen Wahlkampfauftakt für die EU-Wahl.