Das LKH Weststeiermark wird mit 1. Jänner 2025 Geschichte sein, an den beiden Standorten des Spitalsverbundes – Voitsberg und Deutschlandsberg – werden die durchgehende Patientenversorgung und die Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin im Vordergrund stehen, versicherten Gerhard Stark (Kages-Vorstandsvorsitzender) und Ulf Drabek (Kages-Vorstand für Finanzen und Technik) am Montag bei der offiziellen Präsentation der neuen Spitalsverbünde. Das LKH Voitsberg wird wie berichtet in den Spitalsverbund LKH Graz II integriert, das die Standorte Süd, West, Enzenbach und Hörgas umfasst.