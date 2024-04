Bezirksobmann Walter Reiter und sein Team des steirischen Seniorenbundes Bezirk Voitsberg organisierten im Freizeitzentrum Stallhofen den „Weststeirischen Gesundheitsgipfel“ mit hochkarätigen Referenten. Vor etwa 200 Besuchern sprachen Landesrat Karlheinz Kornhäusl über die Versorgungslage in der Weststeiermark, Hubert Hauser (Vorstand der Chirurgischen Abteilung am LKH Graz II) über die Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs und Sascha Ahyai (Vorstand der Urologie am LKH-Univ. Klinikum Graz) über die Früherkennung und Behandlung von Prostatakrebs. Mit einer Diskussionsrunde und Gedankenaustausch endete der „Weststeirische Gesundheitsgipfel“ in Stallhofen.