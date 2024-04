Der aus Leoben stammende Hutmacher und Modehändler Horst-Sigbald Walter, der sein Unternehmen längst an seine Nachkommen übergeben hat, gibt in seinem siebenten Buch einen Einblick in seine große Leidenschaft, die Liebe zu Pferden. „Ich bin ein echter Pferdenarr, der Titel des Werks war rasch gefunden. Darin erzähle ich meine eigene Pferdegeschichte“, erklärt der in St. Hemma lebende, pensionierte Unternehmer.