Soziales Engagement wird bei den Mädchen und Burschen, die bei dem Sportabgasanlagen-Hersteller Remus eine Lehre in unterschiedlichen Sparten machen, großgeschrieben: Bereits zum zweiten Mal bereiten heuer sechs Jugendliche mit viel Herzblut einen Flohmarkt vor, um Gutes zu tun und ein karitatives Projekt zu unterstützen. „Derzeit werden von ihnen noch Sachen in guter Qualität gesammelt, die bei unserem Wohltätigkeitsbasar am Freitag, dem 24. Mai, angeboten werden“, schildert Rosa Kirzenberger von der Firma Remus. Am Remus-Standort in der Dr.-Niederdorfer-Straße 25 in Bärnbach sind die jungen Damen und Herren in der Zeit von 8 bis 18 Uhr an den diversen Ständen selbst dabei, um ihre mühsam zusammengetragenen Schätze an die Kunden zu bringen.