Vor nicht einmal einem Jahr hat die Bauverhandlung für das 4-Megawatt-Biomasseheizwerk beim Tür- und Fenstertechnologie-Unternehmen Roto Frank Austria GmbH in Kalsdorf bei Graz stattgefunden. Ende Juni war der Baubescheid wirksam, am 10. Juli 2023 wurde mit dem Bau des sechs Millionen Euro teuren Projekts gestartet. Bereits nach einer Bauzeit von sieben Monaten wurde das Biomasseheizwerk Mitte Februar in Betrieb genommen. Zudem wurde erst kürzlich eine 90 kWp-Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, die mit den drei bestehenden Wasserkraftwerken von Roto Frank rund 50 Prozent des Strombedarfs deckt.