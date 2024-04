Musikliebhaber kommen in der Region derzeit nicht zu kurz. Die Ortsmusikkapelle Hirschegg unter Obmann Stefan Hiebl und Kapellmeister Christian Schmolli lädt am Samstag, 20. April, zum traditionellen Wunschkonzert mit Beginn um 19 Uhr in das Musikerheim bei der Volksschule in Hirschegg.

Musiker setzen große Hoffnungen in die Matinee in Piber © Karl Mayer

Matinee im Prunksaal

Auf ein Konzert der etwas anderen Art macht Gerhard Puffing, Obmann des Blasmusikvereins Gestüt Piber, aufmerksam: Am Sonntag, 21. April, beginnt um 11 Uhr die „Kammermusik Matinee Schloss Piber“. Im Prunksaal „Majestoso“ werden die international aktiven Musiker Klara Fiedler (Violine), Christian Schmidt und Ariane Haering (beide Klavier) sowie Reinhard Latzko (Violoncello) ein Konzert der Extraklasse geben. Es stehen Werke von Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů sowie Antonín Dvořák am Programm.

Da der Saal nur 90 Besucher fasst, gibt es Karten dazu nur im Vorverkauf unter Musikverein Gestüt Piber (Tel.: 0664-75 05 22 62 oder musik.piber@gmail.com sowie im Kunsthaus Köflach (Tel.: 0664-45 37 063 oder kunsthaus@koeflach.at). Auf die Besucher wartet auch ein Buffet zum und nach dem Konzert.

„Diese Veranstaltung ist ein Versuch, als Blasmusikkapelle auch Konzerte anderer Stilrichtungen in das Schloss von Piber zu bringen“, erklärt Gerhard Puffing, „sollte dies ein Erfolg werden, so kann eine Konzertreihe daraus entstehen.“ Er bedankt sich bei allen Sponsoren und dem Kulturreferat der Stadtgemeinde Köflach, „denn ohne ihre Unterstützung wäre so eine Veranstaltung nicht möglich.“