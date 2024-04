„Es ist für uns noch immer unfassbar“, freut sich Karin Konrad-Krauthackl vom ATUS Köflach-Turnen. Für ihren Schützling, die bald 14-jährige Lilian Lamperter, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Doch der Reihe nach: Am vergangenen Wochenende fanden in Dornbirn die Staatsmeisterschaften im Kunstturnen statt, bei denen auch Lilian Lamperter an den Start ging und „etwas Unmögliches schaffte“, wie die Obfrau des „Sportvereins des Jahres 2023“ erzählt.