In Muggauberg musste in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr die Feuerwehr Stallhofen ausrücken. Es war zu einem kleinen Wiesenbrand aufgrund von alkoholisierten Jugendlichen gekommen.

Die fünf hatten in der Nacht im Vorgarten eines Hauses ein Feuer in einem Kessel entfacht, der auf einem Dreibein montiert war. Dazu hatten sie Benzin verwendet – der Kanister geriet allerdings durch Funkenflug in Brand. Einer der Jugendlichen warf den brennenden Kanister auf die Wiese, wo er mit Erde gelöscht werden konnte.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort, es entstand jedoch nur geringer Sachschaden.

Ein Alkovortest ergab laut Polizei eine Alkoholisierung bei zwei der fünf Jugendlichen.

Personen wurden nicht verletzt.