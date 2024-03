Lipizzaner und Glas gehören zur Weststeiermark wie Kernöl zur Steiermark. Die italienischen Eigentümer der Firma Technoglas in Voitsberg verfolgen die Philosophie, ihre Beziehungen zur Region auszubauen und so ist es nur folgerichtig, dass sie nun eine Fohlenpatenschaft übernommen haben. Am Dienstagvormittag besuchte die Glasmacher-Familie Bormioli das Lipizzanergestüt Piber und lernte das Hengstfohlen Pluto Triesta kennen – ein aufgewecktes, ein Monat altes Fohlen.