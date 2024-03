Nicht nur am Steuer seines Wagens, auch in der Einvernahme bei der Polizei hat sich ein junger Lenker komplett verfahren. Begonnen hatte alles am 2. Jänner um 19.40 Uhr auf der B 70 in Rosental an der Kainach. Dort soll der Autofahrer mit seinem Pkw einen Mopedfahrer überholt und dann vor ihm scharf abgebremst haben. Ein Mitfahrer soll dann auch noch Feuerwerkskörper auf den Jugendlichen am Moped geworfen haben. Der zögerte nicht lange und erstattete Anzeige bei der Polizei.