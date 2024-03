Kürzlich fand in den Räumlichkeiten der Kunstuniversität und des Konservatoriums Graz der Landeswettbewerb „prima la musica“ statt. Junge Musikschülerinnen und Musikschüler hatten wieder die Möglichkeit, sich in den verschiedensten Altersklassen zu messen. Sehr erfolgreich schnitten die Nachwuchsmusiker aus dem Bezirk Voitsberg ab. Das Trompetentrio „The Trumpestic Three“ aus der Musikschule Bärnbach – Leonhard Jud, Moritz Kolb und Verena Scheiber – wurde bei dem Wettbewerb mit der höchsten Punktezahl mit einem ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Brixen (Südtirol) prämiert.