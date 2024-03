Nächste Gemeinde ohne Bankomat: Neuer Betreiber ist gefunden

Seit Kurzem ist der Bankomat beim Gemeindeamt in Maria Lankowitz verschwunden. In der Gemeinderatssitzung am 14. März hat man den Vertrag mit einem neuen Anbieter abgesegnet. In Hirschegg-Pack ist der neue Bankomat bereits in Betrieb.