Echte Aufbruchstimmung war am Mittwochabend im LKH Voitsberg zu verspüren. Am Voitsberger Standort des LKH Weststeiermark stellten die Kages-Vorstände Gerhard Stark und Ulf Drabek nämlich die neue Führung des Hauses bzw. des LKH-Verbundes Weststeiermark offiziell vor. Seit Februar sind Gabriele Treichler als ärztliche Direktorin des Verbundes und Florian Eisner als Primar der Inneren Medizin 2 in Voitsberg im Amt.