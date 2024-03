So schön ein Wiedersehen nach vielen Jahren auch sein mag, so schwierig ist es oft, regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Nicht so bei diesen ehemaligen Schulkolleginnen, 20 Frauen aus Voitsberg, die sich seit dem Jahr 1986 wieder regelmäßig treffen. Begonnen hat alles mit einem Klassentreffen, „zuerst haben wir uns nur alle zehn Jahre getroffen, dann alle fünf Jahre und jetzt sehen wir uns jeden ersten Donnerstag im Monat“, erzählt Barbara Pfeifer, die für die Organisation der Treffen verantwortlich zeichnet.