Die Vorfreude ist bei den Pagger Buam und deren Fans groß. Denn das weststeirische Trio präsentiert am Freitag, dem 8. März, seine neue Single. „Das Lied heißt ,SOS Verhackertbrot‘ und es geht darum, wie man groß und stark wird“, gibt Manfred Pauritsch einen kleinen Vorgeschmack auf das musikalische Gustostückerl. Dabei kommt natürlich auch der Spaß nicht zu kurz, wie Fans bereits auf Facebook und TikTok mitbekommen haben: Denn mehrere lustige Videoschnipsel, die beim Dreh des Musikvideos entstanden sind, wurden bereits in den sozialen Medien geteilt. Und auch der Text wird so manche Pointe beinhalten. „Es geht ja ums Verhackertbrot, da ziehen wir die vegane Linie ein bisserl auf“, meint Pauritsch augenzwinkernd.