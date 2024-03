In zahlreichen Internet-Foren kann man es derzeit lesen: Der Musikverein Gestüt Piber sucht ab Juli dieses Jahres eine neue musikalische Leitung. „Warum das?“, fragen wir den Obmann des Musikvereines, Gerhard Puffing. „Unser Kapellmeister Helmut Hofrichter verändert sich beruflich“, so Puffing. „Er arbeitet zwar weiterhin für dieselbe Firma, ist allerdings künftig oft mehrere Tage in der Woche unterwegs und kann daher nicht mehr regelmäßig die Proben der über 40 Musikerinnen und Musiker leiten.“ Mit dem Schloßkonzert am 23. Juni tritt er ab.