Für den Kletterpark im Lipizzanergestüt Piber wird ein neuer Name gesucht, das Gestüt ruft gemeinsam mit der Bildungsdirektion Steiermark zum großen Kreativwettbewerb auf. Seit der Eröffnung im letzten Sommer ist der Hochseilgarten mit Flying Fox ein beliebtes Ausflugsziel in der Weststeiermark. Kletterfreunde können ihr Geschick auf über 60 Stationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen beweisen. Mit der ersten Saison sind die Betreiber sehr zufrieden, nun wird ein einprägsamer Name für den Kletterpark gesucht.

Für alle Mittelschulen und Unterstufen-Gymnasien der Steiermark hat das Lipizzanergestüt Piber einen Wettbewerb gestartet, bei dem die Schülerinnen und Schüler kreative Vorschläge für den Namen der Attraktion einreichen können. „Wir glauben fest daran, dass dieser Wettbewerb einen Raum bietet, in dem junge Talente ihre Visionen zum Ausdruck bringen können und damit Teil unserer Unternehmens-Geschichte werden“, sagt Geschäftsführer Alfred Hudler.

Der weitläufige Kletterpark verfügt über 60 Stationen in verschiedenen Parcours © Lipizzanergestüt Piber / Edi Aldrian

Gesucht wird ein aussagekräftiger Name, Ideen rund um die Aufgaben des Gestüts, etwa die Pferdezucht, sind erwünscht. Im Idealfall sollte der Name sofort das Bild des Kletterparks und der Lipizzaner bzw. der Pferdezucht im Kopf entstehen lassen. „Die Namensfindung fördert nicht nur kreatives Denken und Engagement der Schülerinnen und Schüler, sondern zeigt auch die Verbindung von Bildung, Sport und Natur auf“, so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Die Initiative würde auch die kulturelle Bedeutung der Lipizzaner in den Vordergrund rücken.

Saisonkarten zu gewinnen

Auch Gestütsleiter Erwin Movia ist von der Idee des Wettbewerbs angetan: „Wir sind überzeugt davon, dass die innovativen Ideen dazu beitragen werden, die Identität unseres Kletterparks und des Lipizzanergestüts zu stärken.“ Für die Gewinner gibt es übrigens Saisonkarten für den Kletterpark für die gesamte Schulklasse und 500 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen.