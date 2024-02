Gleich zwei außergewöhnliche Ehrengäste fanden sich am Freitag im St. Hemma-Hof in Edelschrott ein. Denn dort wurde die langjährige SPÖ-Funktionärin und Unternehmerin Lotte Domanyi-Reidinger, die in der Weststeiermark lebt, gleich mit zwei besonderen Ehrungen bedacht. Mit dabei war auch ihr Cousin, Bundespräsident a. D. Heinz Fischer. „Ich bin sprachlos und das passiert mit nur sehr selten“, sagte Domanyi-Reidinger mit einem Lachen.