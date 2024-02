In Voitsberg kann man sich über Klima- und Umweltschutz schlaumachen

In der Mittelschule Voitsberg wurde offiziell die Ausstellung Klimaversum eröffnet, die zwei Wochen lang in der Aula der Schule aufgebaut ist. Am 7. und 14. Februar ist sie nachmittags auch für die Öffentlichkeit zugänglich.