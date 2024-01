Bereits zum 56. Mal lädt die ÖVP Söding-St. Johann am kommenden Samstag, dem 27. Jänner, um 20.30 Uhr zum traditionellen Steirerball in den Festsaal in Söding. Eröffnet wird der trachtige Ball durch den Volkstanzkreis St. Johann ob Hohenburg, danach unterhalten „Die Kaiserwälder“ mit Musik und Gesang. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste durch Familie Lackner von der Schmankerlschenke Fuchs. Auch den traditionellen „Glückshafen“ mit tollen Preisen wird es wieder geben.