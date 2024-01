Die Arbeitslosigkeit stieg im Bezirk Voitsberg zum Jahresende um 14,1 Prozent auf 1464 Personen. Das ist im Vergleich zu allen anderen Arbeitsmarktregionen der größte Zuwachs in der Steiermark. Dazu kommen noch 260 Personen, die an AMS-Schulungen teilnehmen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist in den nächsten Monaten laut dem AMS Voitsberg mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen.