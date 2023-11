Ganz so turbulent wie am Dienstagvormittag ging es in den ersten Tagen nach der Eröffnung des neuen Seniorentageszentrums in Köflach nicht zu. Trotzdem ließen sich die Seniorinnen und Senioren nicht aus der Ruhe bringen und bastelten in aller Ruhe Adventkränze, während Politik und Ehrengäste die offizielle Eröffnung des Tageszentrums in der Peter-Rosegger-Gasse feierten.