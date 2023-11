Im November und Dezember werden in der Steiermark Plakate mit einer brennenden Zündschnur hängen. Unter dem Motto „Tu was, bevor ES passiert!“ wollen die steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen die Bevölkerung zu Zivilcourage ermutigen. An der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ beteiligt sich auch der Voitsberger Verein „akzente“.