In den frühen Morgenstunden geriet am Mittwoch, 22. November, am Autobahnzubringer Mooskirchen ein Lkw in Brand. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und Abschnittsbrandinspektor Josef Pirstinger von der FF Mooskirchen konnte bereits Entwarnung geben. „Es hat lediglich ein Radlager gebrannt, weil es heiß gelaufen ist. Der Brand konnte noch vor unserem Eintreffen von Passanten mit Feuerlöschern gelöscht werden.“

Die Feuerwehren Mooskirchen und Lieboch führten Nachlöscharbeiten durch. Ein Abschleppunternehmen wird das Fahrzeug von der Fahrbahn entfernen. Die Auffahrt Mooskirchen auf die A 2 Südautobahn bleibt bis voraussichtlich 10 Uhr gesperrt, Autofahrer müssen über Lieboch ausweichen. Aufgrund eines Staus ist mit kurzen Wartezeiten zu rechnen.